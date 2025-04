Dj set gratis di Charlotte De Witte in piazza a Milano

Charlotte De Witte si esibisce a Milano, venerdì 4 aprile, per un dj set gratuito in piazza XXIV Maggio. L'annuncio è a sorpresa. L'artista si trova a Milano perché sarà ospite, come headliner, al Fabrique di Milano per uno show a cura di Vision e Amnesia, insieme a Enrico Sangiuliano.

Charlotte De Witte ha già effettuato esibizioni in strada e in piazza, come a febbraio nella sua città, Gand. Fondatrice della labe KNTXT, la dj belga sta per pubblicare il suo primo album.