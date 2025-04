Ilfattoquotidiano.it - È morta Gianna Buzzetta: la chef è stata travolta da un masso durante una escursione alle cascate. Il fidanzato disperato ha corso 5 km per cercare aiuto

Muore l’astro nascente del ristorante stellato “Jeune et Jolie”, a Carlsbad, in California. A soli 26 anniha perso la vita mentre stava facendo unaMakaleha,Hawaii, insieme alConnor Quinton. Un enormele è caduto sulla testa, domenica 23 marzo. A riportare la notizia i media locali Hawaii News Now e ABC KGTV.Il padre della, Sal, ha dichiarato: “Hanno sentito un rumore molto forte. Ha alzato lo sguardo, ma non riusciva a capire da dove provenisse quel suono. Nel giro di un secondo, è successo. La roccia si è staccata da parecchio in alto e poi è atterrata su di lei”. Il, è riuscito a tirare fuoridall’acqua sotto le, ma non riusciva a chiamare i soccorsi perché il cellulare non prendeva.