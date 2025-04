Dying for Sex trama e storia vera | chi era Molly e chi è Nikki

Dal 4 aprile 2025 è disponibile su Disney+ Dying for Sex. Si tratta di una miniserie che vede protagonista Michelle Williams e che racconta una toccante storia vera. Al centro della trama troviamo una donna la quale è condannata a morte da un tumore al seno. Si chiama Molly Kochan e decide di esplorare i suoi desideri prima che sia troppo tardi. Ma vediamo insieme qual è la storia vera di questo film drammatico.

Dying for Sex: la trama della serie con Michelle Williams

La trama della miniserie Dying for Sex segue la storia di Molly, la quale riceve una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio. La donna decide di lasciare suo marito Steve per esplorare, per la prima volta, i suoi desideri sessuali.

