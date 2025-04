Ilgiorno.it - Caso Garlasco, famiglia Poggi nel mirino delle indagini: sequestrata spazzatura da casa per analisi sul Dna

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Le nuovenon risparmiano neanche ladi Chiara, la ragazza uccisa in quel mattino del 13 agosto 2007 per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. Gli inquirenti che puntano a riaprire ilaccusando Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, stanno effettuandogenetiche ad ampio spettro e hanno sottratto delladalladei familiari della vittima, raccogliendo – si legge tra i reperti – “quattro mozziconi di sigaretta MS prelevati dal sacchetto dellapresso l'abitazione di via Pascoli di(presso abitazione)”. L’agenzia di stampa Adnkronos è in possesso di cinque verbali con l’elenco dei reperti che sono stati acquisiti e catalogati dai militari su richiesta della Procura e consegnati – tra il novembre e il dicembre 2023 – al laboratorio di genetica forense dell’Università di Pavia.