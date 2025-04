Paola e Silvia chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura e chi sono i figli avuti da loro

Giovanni Terzi, prima di conoscere Simona Ventura, ha avuto due matrimoni alle spalle coronati dalla nascita di due splendidi figli. Giovanni Terzi è stato inizialmente legato a Paola, colei che è diventata la sua prima moglie. La coppia ha celebrato il matrimonio e dalla loro storia d’amore è nato il figlio Lodovico, il primogenito del giornalista; la coppia, tuttavia, si è separata dopo le nozze per motivi tutt’ora ignoti, pur avendo conservato un buon rapporto. “Io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, aveva commentato Giovanni Terzi. La sua grande storia d’amore è invece con Silvia Fondrieschi, madre del secondo figlio di Terzi, di nome Giulio Antonio.Le due hanno sempre vissuto la loro vita stando lontane dalle luci dei riflettori, e Giovanni Terzi ha sempre rispettato la loro privacy. Metropolitanmagazine.it - Paola e Silvia, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura e chi sono i figli avuti da loro Leggi su Metropolitanmagazine.it di conoscere, ha avuto due matrimoni alle spalle coronati dalla nascita di due splendidiè stato inizialmente legato a, colei che è diventata la suae. La coppia ha celebrato il matrimonio e dallastoria d’amore è nato ilo Lodovico, il primogenito del giornalista; la coppia, tuttavia, si è separata dopo le nozze per motivi tutt’ora ignoti, pur avendo conservato un buon rapporto. “Io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, aveva commentato. La sua grande storia d’amore è invece conFondrieschi, madre del secondoo di, di nome Giulio Antonio.Le due hanno sempre vissuto lavita stando lontane dalle luci dei riflettori, eha sempre rispettato laprivacy.

