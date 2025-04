Mistermovie.it - Mister Movie | Meryl Streep Sarà Aslan? Novità Shock su Narnia di Greta Gerwig!

Preparati per una notizia che farà tremare il mondo di! Sembra che, la regista di successi come Barbie, stia per dare una svolta inaspettata alle Cronache diper Netflix. Ma la vera bomba è questa:, l'icona di Hollywood, sarebbe in trattative per doppiare, il leone maestoso e figura divina della saga. Sì, hai capito bene, la voce di Dio potrebbe essere quella di una donna!Cambia Voce:al Posto di Liam Neeson? Immagina la voce inconfondibile e soave diche esce dalla bocca di un leone CGI. Un cambio radicale rispetto a Liam Neeson, che ha dato voce adnel film del 2010, Il Viaggio del Veliero. Se l'accordo andrà in porto, preparati a un'interpretazione completamente nuova del personaggio. Ma non storcere subito il naso! Ricorda cheha trasformato Lady Bird in un classico moderno, ha rivisitato Piccole Donne con successo universale e ha fatto di Barbie un fenomeno mondiale.