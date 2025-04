Mistermovie.it - Mister Movie | Jurassic World Rebirth: Dinosauri Mutanti Sputafuoco Rivoluzionano la Saga!

Leggi su Mistermovie.it

Preparati! L'estate prossima segnerà il ritorno diPark, o, dipende da quando sei nato. Universal Pictures vuole mantenere viva l'azione dei, ma sa anche che il franchise deve evolversi dopoDominion del 2022. Questo ci porta adel regista Gareth Edwards, che introduce un cast completamente nuovo, sarà ambientato in una nuova location e, sì, presenterà un dinosauro mutante. Hai capito bene. Il Dinosauro: Un Nuovo T-Rex Mutante?Durante la presentazione di Universal al CinemaCon, Edwards, Scarlett Johansson e Mahershala Ali hanno presentato nuove clip di. Varie fonti hanno confermato la presenza di un dinosauro che "sputa fuoco". Questo dinosauro è stato descritto come un T-Rex, ma sappiamo che i T-Rex non sputano fuoco.