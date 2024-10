LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: timidi scatti, la fuga non parte (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 13.26 Per loro 15” di vantaggio sul Colle Brianza. 13.23 Si è creato un gruppetto con 24 corridori in testa. 13.20 Superato il Sirtori, siamo già ai piedi del Colle Brianza. 13.17 Ma la situazione pare non cambiare: gruppo ancora compatto. 13.14 E inizia a vedersi qualche timido allungo in corsa. 13.11 Siamo quasi ai piedi del Sirtori, entrati dunque nel circuito che caratterizzerà la gara. 13.06 25 chilometri percorsi fino ad ora. 13.03 Stiamo per entrare nel circuito del Lissolo. 12.59 Siamo in un tratto di leggera salita, ci avviciniamo alla prima salata di Sirtori: forse lì si accenderà la gara. 12.56 L’altimetria della corsa: #CoppaAgostoni Lissone Lissone 166.7km – +2.890m 12.30h – 16.30h est. pic.twitter.com/JJAQhMgpIK — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) October 6, 2024 12. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 13.26 Per loro 15” di vantaggio sul Colle Brianza. 13.23 Si è creato un gruppetto con 24 corridori in testa. 13.20 Superato il Sirtori, siamo già ai piedi del Colle Brianza. 13.17 Ma la situazione pare non cambiare: gruppo ancora compatto. 13.14 E inizia a vedersi qualche timido allungo in corsa. 13.11 Siamo quasi ai piedi del Sirtori, entrati dunque nel circuito che caratterizzerà la gara. 13.06 25 chilometri percorsi fino ad ora. 13.03 Stiamo per entrare nel circuito del Lissolo. 12.59 Siamo in un tratto di leggera salita, ci avviciniamo alla prima salata di Sirtori: forse lì si accenderà la gara. 12.56 L’altimetria della corsa: #Lissone Lissone 166.7km – +2.890m 12.30h – 16.30h est. pic.twitter.com/JJAQhMgpIK — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) October 6,12. (Oasport)

