FOTO Spica fa sua la ‘Vesuvio Mountainbike Race’

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa VesuvioRace quest’anno ha fatto un grande salto di qualità. L’ingresso nella Race Cup Mtb Centro Italia, oltre all’altro circuito di appartenenza, il Campania Challenge, ha rappresentato una rivoluzione per la corsa di Torre del Greco, portando al suo via concorrenti provenienti da più regioni. A ciò si aggiunga il fascino del vulcano, che ha attirato tanti biker anche da molto lontano. Questo spiega il grande successo della manifestazione napoletana, illuminata da grandi nomi. La corsa ha rappresentato l’ennesima perla nella straordinaria stagione di Emanuele, il portacolori della Rolling Bike che sul tracciato Granfondo di 42 km per 1.500 metri ha fatto letteralmente il vuoto. (Anteprima24)