Firenze-Vallefoglia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la prima giornata di andata diA1di. La formazione toscana si presenta al via con molti nomi nuovi, a partire da coach Simone Bendandi, e l’obiettivo è sorprendere fin da subito, sfruttando il tifo del proprio pubblico per smuovere immediatamente la classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione marchigiana di Andrea Pistola, che di certo non sta a guardare e va a caccia dei primi punti del campionato in trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 6 ottobre al Palazzo Wanny di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Il Bisontee Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano. (Sportface)