Parte il conto alla rovescia per la Casa di comunità

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono partiti i lavori per realizzare ladi, il presidio territoriale sanitario di Asst. Sorgerà nell’ex stdi una cascina, in via Marconi. Oltre mille metri quadri di superficie da ristrutturare, dove verrà creato l’hub sanitario che ospiterà ambulatori specialistici, punto prelievi e centro vaccinazioni. In totale, si investono un milione e 800mila euro, di cui un milione e mezzo di risorse Pnrr e il resto con altro finanziamento pubblico. Presenti all’inaugurazione l’Amministrazione – rappresentata dal sindaco Enrico Baj, dagli assessori Eleonora Bortolotto e Francesco Berardi, dal consigliere Giuseppe Gorini – e il direttore sociosanitario di Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti. "Abbiamo consegnato l’immobile, messo a disposizione dal Comune in comodato, all’impresa che si occuperà di ristrutturarlo – ha spiegato Guizzetti –.