Manifestazione pro Palestina Tajani | Libero pensiero non significa esaltazione dell’antisemitismo

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Il ministro Piantedosi ha ragione, non si può trasformare una legittimain una, in unadi una azione terroristica che ha provocato migliaia di morti. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i luoghi di culto ebraici. Mi auguro che prevalga il buon senso perché il diritto di manifestare è un’altra cosa, il diritto di esaltare atti terroristici è un’altra cosa”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, parlando a margine della ‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano dellapronon autorizzata, in programma oggi a Roma, vietata dal Viminale per l’ordine pubblico.