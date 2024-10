Il festival della musica indipendente Al Bloom canta tutta l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dueall’insegna, in arrivo da varie parti d’Italia e d’Europa, nel nome del rock più potente e dell’hardcore punk. Un doppio appuntamento con cui saziare la voglia di sonorità dal forte impatto. Ma anche un’intera giornata dedicata alle tematiche ambientali con incontri sulla sostenibilità, laboratori e spettacolo di poetry slam. Sarà un fine settimana fitto di concerti e di eventi quello deldi Mezzago. Oggi alle 22.30 luci e amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno per accogliere il ritornorassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, che da 8 anni è impegnata a far conoscere le nuove produzioni e i gruppi che animano la scenatra rock, punk e le altre ramificazioni.