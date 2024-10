Conferenza umanitaria a Pescara | Tajani annuncia interventi per il Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)- Il ministro degli Esterianticipa unainternazionale adal 22 al 24 ottobre per affrontare la crisirientale. Il ministro degli Affari Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio, hato cheospiterà unadedicata al, in programma dal 22 al 24 ottobre. L'evento si terrà in occasione della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7 e vedrà la partecipazione dell'Alto Commissario per i Rifugiati, Filippo Grandi. L'incontro sarà focalizzato sulle sfide umanitarie derivanti dalle crisi in Libano, Siria e Gaza.