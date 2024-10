Chiara Petrolini il racconto della vicina | In quel giardino ci faceva le grigliate con le amiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024), una studentessa 21enne di Traversetolo (Parma), è indagata per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, un caso che ha scosso profondamente la comunità. La giovane, secondo l’accusa, avrebbe nascosto i corpi di due neonati, seppellendoli nelsua abitazione, lo stesso luogo in cui, apparentemente senza preoccupazioni, organizzavacon gli amici e trascorreva il tempo sorridendo. Le accuse riguardano due episodi di nascita seguiti da un gesto agghiacciante. In uno di questi casi,avrebbe avvolto il primo neonato in un lenzuolo e, approfittando dell’assenza dei genitori, lo avrebbe nascosto in una buca scavata in precedenza neldi casa.