Chi è Carmelo Miano l’hacker che ha violato i segreti d’Italia Gratteri | Ci ha fatto girare la testa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’appartamento in via delle Sette Chiese, nel quartiere Garbatella di Roma, era la base operativa di, un giovane 24enne originario di Gela. Ma non si trattava di un semplice tecnico informatico.era un abile hacker, capace di penetrare nei server più riservati del Paese: dal Ministero della Giustizia agli uffici giudiziari italiani, fino a colossi come TIM, Telespazio e persino la Guardia di Finanza. Con una mente ingegnosa e spregiudicata, era riuscito a creare un impero digitale illegale, accumulando un tesoro di 5 milioni di euro in criptovalute, frutto di traffici illeciti sui black market del dark web. A incastrarlo, tuttavia, è stato un errore banale: una traccia lasciata durante la navigazione su un sito pornografico. Gli investigatori della polizia postale, dopo aver identificato il suo indirizzo IP, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo.