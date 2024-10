Allerta meteo Emilia Romagna maltempo in esaurimento | le previsioni per il weekend

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 – Sono state circa 48 ore di paura per l’, investita da un’ondata diche ha riversato piogge intense sui territori resi già vulnerabili dall’alluvione del 18-19 settembre. Proprio a seguito delle intense precipitazioni verificatesi mercoledì e ieri, la notte scorsa il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara di Bagnacavallo, nello stesso punto in cui aveva rotto il 19 settembre. Proprio in quel punto era attivo da giorni un cantiere, nel quale si lavorava senza sosta, anche sotto il diluvio, per ricostruire l’argine e mettere in sicurezza la zona. L'acqua, attualmente, ha invaso i campi. La frazione era stata già evacuata precauzionalmente nel pomeriggio, dopo che la Protezione civile aveva diramato l'rossa.