Tajani in Aula | Mi pare che il giudizio su Renzi l' abbiano dato gli elettori alle europee

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2024 Il ministro degli Esteri, Antonio, ha espresso il suo "sconcerto" per l'atteggiamento del senatore Matteodurante una discussione insulla politica estera. Intervenendo a seguito di un intervento del leader di Italia Viva,ha criticato l'ex premier per aver abbandonato l'subito dopo aver parlato. "Signora presidente, mi permetta di esprimere il mio sconcerto per l'atteggiamento del precedente interrogante", ha dichiarato, facendo riferimento a. "Ha così grande interesse per la politica estera, che appena ha parlato se ne è ane ha lasciato l'a se stessa".