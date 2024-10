Regionali Liguria Morra contro Bucci | È malato oncologico i cittadini sappiano che potrebbe non terminare il mandato Meloni | Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «La salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata». Con queste parole, pubblicate su X, la premier Giorgiaè intervenuta sulla polemica scoppiata in seguito alle dichiarazioni rese da Nicolain un’intervista al Foglio. Il candidato di Uniti per la Costituzione alleinaveva accostato il sindaco di Genova e suo competitor Marcoa Jole Santelli, presidente della Calabria per 8 mesi perché scomparsa a 52 anni a causa di un tumore. «Gli elettori devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata chenonil», aveva dichiarato. In giornata sono arrivate le critiche del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, «vomitevole e vergognoso», a cui era seguita la condanna delle sorelle Santelli: «Magari parli di programmi elettorali e di problemi del territorio».