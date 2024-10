Lecco città dei Promessi sposi Il festival esce da casa Manzoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dei. Torna da venerdì 4 a domenica 6 ottobre il “dei“. Il programma è stato presentato a Palazzo delle Paure dal sindaco Mauro Gattinoni, dall’assessore alla Cultura Simona Piazza e dal direttore del Simul, il Sistema museale urbano lecchese Mauro Rossetto. La rassegna è un mix di incontri e conferenze di approfondimento e momenti più “pop“, con aperitivi tematici, esperienze interattive di forte coinvolgimento emozionale, letture teatralizzate, musica ed eventi di massa. Se la formula resta la stessa, cambia invece per la prima volta la location: da Villa, per anni baricentro della manifestazione, ci si sposta nel polo museale di Palazzo delle Paure e in altre grandi ville storiche della, poiché a Villa, lad’infanzia del Sommo, sono in corso importanti interventi di riqualificazione.