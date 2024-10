La reazione di Israele farà danni finanziari significativi | cosa trapela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ad azione segue, e si moltiplicano i timori di una spirale preoccupante del conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha risposto con un massiccio lancio di missili ai raid diin Libano per colpire Hezbollah, decapitata dopo l'uccisione del leader Nasrallah. Gli analisti ora si interrogano sulle mosse dello stato ebraico. Una fonte israeliana ha rivelato al Times of Israel che la risposta all'attacco missilistico dell'Iran "deve essere significativa e deve arrivare presto". Non solo. Mirerà a causare "", è quantoda Tel Aviv. Intanto le Forze di difesa israeliane (Idf) riconoscono che alcune delle loro basi aeree sono state colpite durante l'attacco iraniano lanciato ieri sera.