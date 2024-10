Kate Middleton incontra una giovane fotografa malata di cancro Il ritorno al lavoro della principessa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Londra, 2 ottobre 2024 – Ilagli impegni pubblici sarebbe stato graduale. Lo aveva dettoannunciando la finechemioterapia il 9 settembre scorso. E oggi, a quasi un mese dal video in cui aveva raccontato il suo percorso verso la guarigione, ladel Galles è apparsa di nuovo in foto sul profilo Instagram ufficiale. Due gli scatti che la ritraggono mentre abbraccia euna ragazza 16enne di nome Liz Hatton,di una forma molto aggressiva di. "È un piacerere Liz a Windsor oggi. Unadi talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia", si legge nel commento scritto a corredo delle immagini. Liz, che era accompagnata dalla famiglia, ha detto di essersi sentita "al settimo cielo" dopo averto William eal castello.