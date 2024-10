Joey King | il segreto di Foretone innamorato di suo marito la relazione con un’ansia il desiderio di un bambino e il desiderio di Sheer per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il viaggio di una stella nascente: gratitudine e duro lavoro A soli 25 anni, è straordinario dire: “Sono molto fortunato”. Pochi possono affermare di aver recitato in circa sessanta film e serie TV insieme a leggende come Nicole Kidman, Brad Pitt e Patricia Arquette. Questo giovane talento non solo ha lanciato una società di produzione, ma ha anche accumulato oltre 18 milioni di follower su Instagram. Tutto questo è stato ottenuto senza alcuna spinta esterna, crescendo con un padre che lavorava come elettricista e una madre casalinga. Riconoscere il duro lavoro rispetto alla fortuna Sebbene la gratitudine per la fortuna sia evidente, questa stella nascente non attribuisce il suo successo esclusivamente alla fortuna.