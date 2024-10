Dalle parole ai fatti È tempo di un’agenda europea nel nome di Draghi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’Europa è a un bivio, non c’era certo bisogno che lo rammentasse Marionel suo voluminoso rapporto dedicato alla competitività. Quindi a questo punto la domanda successiva è: riuscirà il Vecchio continente a fare sua l’agenda? Domande che si sono posti alcuni economisti del Gruppo dei 20, animato dal presidente della Fondazione Tor Vergata, Luigi Paganetto, nel corso del dibattito Dopo il rapporto. l’Europa ad una svolta? al quale hanno preso parte Pasquale Lucio Scandizzo, presidente Villa Mondragone Association e Adriano Giannola, presidente dello Svimez. La premessa, come emerso da alcune slide presentate nel corso dell’incontro, tenutosi al Cnel, è che il rapporto“è una proposta di molto impegno ed efficacia, che invita a non arrendersi al ritardo accumulato dall’Europa rispetto alla crescita del Pil negli ultimi vent’anni.