Brembo e Pirelli clamoroso divorzio nell’Automotive italiano sempre più in crisi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sono due delle aziende più prestigiose nel settore automobilistico che però d’ora in avanti non parleranno più (almeno per un bel po’). Come due coniugi che divorziano, hanno rotto un’alleanza mai davvero decollata. L’aziendaha infatti deciso di cedere la sua quota del 5,58% di, storica società di pneumatici con sede a Milano. L’operazione, gestita dalla banca francese Bnp Paribas, riguarda un pacchetto di 55,8 milioni di azioni dal valore di carico complessivo di 274 milioni di euro. Il valore di borsa attuale è di 298 milioni. I freni dellaFondata nel 1961 a Stezzano (Bergamo),è diventata leader mondiale nella produzione di impianti frenanti ad alte prestazioni per auto, motocicli e veicoli commerciali. L’azienda è nota per i suoi sistemi frenanti avanzati che garantiscono sicurezza e affidabilità anche nelle condizioni più estreme.