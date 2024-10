Approvazione del bilancio rinviata Tutto da rifare per un voto contrario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fumata nera anche con la seconda convocazione per ilconsolidato del comune di Saronno: questa volta l’argomento è stato presentato ma la maggioranza, per effetto deldi Marta Gilli, non è riuscita ad approvare il provvedimenti. Lunedì 30 settembre, era convocato in seconda convocazione, il consiglio comunale per l’delconsolidato e di una variazione di. Avrebbe dovuto essere il lieto fine della debacle del primo consiglio comunale di giovedì 26 settembre quando la strategica (ora si può dire) assenza di Marta Gilli aveva lasciato senza numero legale la maggioranza, che con l’opportunistica uscita dalla sala dell’opposizione era stata costretta a riconvocare la seduta non avendo il numero legale necessario per la seduta.