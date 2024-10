Taiwan cargo arenato durante tifone Krathon | salvati membri equipaggio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) (LaPresse) La Guardia costiera diè intervenuta per soccorrere e salvare i 19dell’di una nave mercantile, arenata nell’Oceano Pacifico mentre ilsi avvicinava alla costa occidentale dell’isola. La nave Blue Lagoon ha segnalato gravi inondazioni nella sua sala macchine a 58 miglia a sud-est dell’aeroporto di Taitung. Successivamente la nave ha iniziato a inclinarsi, costringendo l’a lanciare una chiamata di soccorso. La Guardia costieraese ha lavorato per diverse ore per salvare i 19 marinai. Un elicottero di soccorso è uscito tre volte per sollevare i marinai in gruppi di sei o sette alla volta. Un altro elicottero, a un certo punto, ha dovuto tornare indietro a causa del vento e della pioggia. L’era composto da sette ucraini, nove egiziani e tre russi.