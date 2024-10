Pete Rose addio alla leggenda del baseball | quanti successi e quelle controversie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024), ex giocatore e allenatore di, noto con il soprannome di “Charlie Hustle”, è morto all’età di 83 anni.è stato una delle figure più iconiche nella storia della Major League(MLB), detenendo numerosi record ancora imbattuti. La notizia del suo decesso è stata resa pubblica dsua ex squadra, i Cincinnati Reds. Record e carrieraè il leader di tutti i tempi della MLB per valide (4.256), turni in battuta (14.053), partite giocate (3.562) e singoli (3.215). La sua carriera, durata dal 1963 al 1986, lo ha visto indossare le maglie di diverse squadre, tra cui i Cincinnati Reds, i Philadelphia Phillies e i Montreal Expos, ma è con i Reds che ha scritto le pagine più memorabili della sua carriera.ha giocato un ruolo fondamentale nella squadra chiamata “Big Red Machine”, che vinse le World Series nel 1975 e 1976.