La sovranista Meloni presenta la mercanzia italiana a Blackrock Nel mirino del colosso Usa Autostrade ed altre infrastrutture

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da poco rientrata da New York, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto a palazzo Chigi Larry Fink, presidente e amministratore delegato delstatunitense della finanza. Nel corso del colloquio si è discusso dei possibili investimenti in Italia nell’ambito dello sviluppo di “data center” e delle correlateenergetiche di supporto.ha prospettato inoltre a Fink opportunità di investimento nel campo dellenazionali di trasporto (leggi, oggi al 51% di Cdp, ndr) e in altri settori di natura strategica. È stato concordato come immediato seguito operativo la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro, coordinato da palazzo Chigi, dedicato all’attuazione dei progetti da sviluppare in collaborazione.