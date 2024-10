Il Giappone non ha dichiarato lo stato di emergenza per aver trovato dei nanobot nelle persone vaccinate

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 30 settembre 2024 su Facebook èpubblicato un link che rimanda a un articolo in italiano pubblicato il 12 agosto sulla piattaforma di web writing Telegra.ph intitolato “Ildichiara lodidopo il ritrovamento di ‘’ in 96 milioni di cittadini: svelato un incubo globale”. Nel testo si legge che il governose avrebbe scoperto che «questi minuscoli dispositivi» sarebbero stati «introdotti attrso i vaccini a base di mRNA anti-Covid» in base a un piano dell’«élite globale e Big Pharma». La notizia è falsa. L’articolo su Telegra.ph riprende una notizia infondata pubblicata il 10 agosto 2024 da The People’s voice, sito noto per diffondere disinformazione sui vaccini anti-Covid e altre tematiche.