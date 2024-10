Dove è stato girato il film Vermiglio | tutte le location

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il, vincitore del Leone d’Argento a Venezia 2024, èin Trentino Alto-Adige, nelle località della Val di Sole, in modo particolare a, Carciato, Passo del Tonale, Comasine. Ad Egna invece si trova il convento del. La parte ambientata in Sicilia invece, è stata girata a Roma. La scelta di ambientate ilnon è casuale, perché il paese natale del padre della regista Maura Delpero, scomparso prima delle riprese. Una suggestiva vista diA parlare nel dettaglio dei luoghi di, in un’intervista a Il Dolomiti, è ilmanager Paolino Malpaga, anche lui originario della Val di Sole, come la regista Delpero.