Donald Trump ha proposto una soluzione per combattere la criminalità ma è la trama di The Purge

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) La proposta in campagna elettorale dell'ex Presidente USA perladiffusa nella nazione ricorda da vicino ladel franchise Blumhouse. Il cinema influenza la politica. Neppureè immune dall'immaginario del grande schermo visto che la sua proposta perlanegli USA ricorda molto da vicino ladi un popolare franchise horror: The. I social media sono esplosi dopo il discorso dell'ex presidente di nuovo in corsa per la Casa Bianca tenuto a Erie, Pennsylvania. Il 78enneha, infatti, lanciato la proposta di consentire alla polizia di avere "un giorno davvero violento" per frenare i furti. Nel discorso,ha criticato la rivale Kamala Harris, candidata democratica, e David Muir della ABC che aveva