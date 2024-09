Sinner in semifinale a Pechino | battuto Lehecka in due set

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Janniktorna inall’Atp di. Il numero uno del mondo e campione in carica haJiriin due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) in poco più di un’ora e 40 di gioco. È la 14esima vittoria consecutiva, la 58esima dell’anno. Per l’altoatesino sarà la decima volta fra i primi quattro di un torneo dall’inizio della stagione. Ottima prova dell’azzurro, che ha saputo scacciare anche le vicende extracampo, con il recente ricorso della Wada per la sua positività al Clostebol. Forte di un’alta percentuale con la prima di servizio – ha chiuso con l’88 per cento di punti vinti –ha dominato il primo set con due break nel quarto e nell’ottavo gioco. Più in equilibrio il secondo che si è deciso dopo un tiebreak sempre in bilico in cui Jannik ha anche annullato due set point di cui uno in risposta.