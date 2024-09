Scarichi fognari siamo alla quarta procedura d’infrazione per l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si consolida, con una nuovadi infrazione, il poco invidiabile primato europeo delper inadempienza verso le leggi di tutela ambientale. Questa volta nel mirino della Commissione Ue ci sono le acque di scarico dei nostri centri abitati (“agglomerati” per la Ue) che, secondo la normativa comunitaria (del 1991), dovrebbero essere raccolte, convogliate e trattate rispettando precisi limiti di tempo e di qualità onde evitare pericolosi inquinamenti di laghi, fiumi, acque costiere e sotterranee. Ma, ad oggi, come ricorda Legambiente, il tasso di conformità in Italia è pari al 56%, al di sotto della media Ue del 76% e glidi acque reflue urbane contribuiscono in modo significativo a una qualità dell’acqua non buona nel 45,8% dei corpi idrici superficiali (tra fiumi, laghi, transizione e costieri).