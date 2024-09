MotoGP GP Giappone 2024 | programma orari tv streaming Calendario 4-6 ottobre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Indonesia, prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale. Siamo pronti a concludere la tripletta di inizio autunno che ha preso luogo a Misano-2, quindi è passata per Mandalika, per andare poi a concludersi nel Paese del Sol Levante nel prossimo weekend. Siamo pronti a vivere, infatti, il Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale. Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Motegi, una delle piste più complicate dell’intero, nella quale gli errori sono sempre dietro l’angolo. Chi uscirà in testa alla classifica dopo la tappa nipponica? Ildel Motomondiale, poi, si trasferirà in Australia sul tracciato di Phillip Island, quindi si passerà in Thailandia a Buriram, prima della tappa della Malesia di Sepang che anticiperà il gran finale di Valencia.