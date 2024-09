Green Race festa di sport | vincono Nicola Ventura e Monica Porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prato, 30 settembre 2024 - Medie orarie da rispettare, minuti di transito rigorosamente da osservare per non incappare in penalità. E ancora controlli a timbro, prove a media e waypoints. Tutto questo è stata la terza edizione della- Percorsi Pratesi andata in scena nel weekend. Gli equipaggi (alcuni veri piloti, altri che si avvicinavano per la prima volta al mondo motoristico) si sono sfidati in una gara di regolarità lungo un percorso di oltre 200 chilometri fra Prato, Firenze e Pistoia. A vincere è statoassieme ache hanno chiuso con 55 punti a bordo della Renault Clio E-Tech della scuderia Eco Motori Racing. Secondo posto Matteo Rigamonti e Chiara Dell'Oca con 31 punti (su Skoda Enyaq 80X, scuderia Del Lario), giusto una lunghezza in più rispetto a chi chiude il podio, Piero Gasparri e Alessio Baldasserini sulla Hunday Ioniq Q6.