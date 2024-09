Pallamano A Gold Il Camerano sfiora l’impresa contro la capolista Siracusa | 31-28 in Sicilia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) I ragazzi di Rui Carvalho chiudono il primo tempo in vantaggio di 3 gol (13-16), ma nella ripresa vengono rimontati dai locali a punteggio pieno in Serie A. Paura per Dello Vicario, rimasto a terra privo di sensi dopo un contrasto di gioco, 29 settembre 2024 – Prestazione di cuore e carattere per lache, al cospetto dellaTeamnetwork Albatro imbattuta,cedendo nel finale per 31-28ni. Prosegue il percorso di crescita dei gialloblu che, ancora una volta, dimostrano di poter giocare ad armi pariqualsiasi avversario. Anchela compagine di coach Garralda, laparte forte, senza timore reverenziale, costringendo i locali a rincorrere per tutto il primo tempo.