MotoGp Indonesia | trionfa Jorge Martin Bagnaia terzo dopo una rimonta straordinaria

(Di domenica 29 settembre 2024), leader del Mondiale, ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d’. Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati Pramac, ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM, mentre il campione del mondo in carica e rivale per il titolo, Francesco, ha concluso alpostouna lunga. La gara, caratterizzata da colpi di scena, ha visto il ritiro di Marc Marquez a metà corsa per problemi tecnici sulla sua Ducati del team Gresini, uscita di pista con il motore in fiamme. Anche Enea Bastianini, su Ducati ufficiale, è stato costretto a fermarsi a sette giri dalla fine, scivolando mentre era in lotta per il podio. Alla fine, il quarto posto è andato all’italiano Franco Morbidelli su Ducati Pramac, che ha mantenuto un ritmo di gara competitivo ed è rimasto in zona podio per gran parte della competizione.