Maltrattamenti e stalking a Latina uomo di 45 anni arrestato dalla Polizia | s’indaga sulle violenze verso l’ex compagna

(Di domenica 29 settembre 2024) Ennesima storia di violenza domestica: undi 45è statoper ripetutiLadi Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di undi 45di, gravemente indiziato diin famiglia, lesioni eai ddella sua exL’, un italiano classe 1979, avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni fisiche e psicologiche, minacciandola ripetutamente di morte con frasi come “ora ti do un cazzotto e ti stacco la testa” e “dal momento che mi denunciano e mi arrestano, ho già chiamato della gente per farti sistemare, preparati la bara”. Oltre allefisiche e alle minacce, l’avrebbe anche creato un falso profilo social per denigrare e offendere la vittima, configurando il reato di