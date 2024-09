Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Ogni anno in Europa, quattro industrie –, alcol, alimenti ultra-processati e combustibili fossili – provocano 2 milioni di decessi. Lo segnala Gauden Galea, Oms Europa, sottolineando il pesante impatto sulla salute collettiva. Particolarmente preoccupante è il ruolo del tabagismo, che causa oltre un milione di morti all’anno.delsi è reinventata con prodottile, che conquistano i giovani con aromi seducenti, e leriscaldato dal design accattivante. “delsta usando leumane,un esperimento”. In Italia, la situazione è preoccupante: i giovani italiani fumano più dei loro coetanei europei e iniziano presto, già a 11 anni, spesso con leche in Italia godono di ingiustificate agevolazioni fiscali.