Ciclismo verso le elezioni regionali | si fa avanti l’avvocato fiorentino Luca Menichetti

(Di domenica 29 settembre 2024) Firenze, 29 settembre 2024 - Tra due mesi e mezzo, domenica 15 dicembre presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, si svolgerà l’Assemblea delle società ciclistiche della Toscana nel corso della quale sarà eletto il nuovo Comitato Regionale Toscana per il quadriennio olimpico che scadrà alla fine del 2028. In precedenza saranno rinnovati i vari Comitati Provinciali. Al momento oltre alle consuete “voci” ci sono alcune certezze anche se qualcuno aggiunge “ma dire mai”. Saverio Metti di Calenzano dopo quattro anni di ottima presidenza, ha dichiarato da tempo e lo ripete anche oggi, di non ripresentare la propria candidatura per altri 4 anni e le sue aspirazioni potrebbero essere quelle di una candidatura in campo nazionale nel futuro Consiglio Federale.