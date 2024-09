Il CEO del Newcastle Eales si dimetterà per malattia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024) 2024-09-27 14:51:57 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ilha annunciato che l’amministratore delegato Darrensidal suo ruolo a seguito della diagnosi di una forma cronica di cancro al sangue. Il 52enne è entrato a far parte del club nell’agosto 2022 e rimarrà al suo posto fino alla nomina del successore. In una dichiarazione, ha affermato: “Essere amministratore delegato delUnited è un privilegio straordinario e sono incredibilmente orgoglioso di far parte dell’entusiasmante viaggio del club. “Tuttavia, mi è diventato chiaro che ora è il momento giusto per prendere questa decisione in modo da poter dare priorità alla mia salute e alla mia famiglia.