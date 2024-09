Guai in vista per Elettra Lamborghini | avrebbe evaso un milione di euro al fisco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Non è un buon momento per vip e celebrità nostrane e internazionali: dopo l’accusa di aver frodato i soldi della beneficenza piovuta sul capo di Naomi Campell, arrivanofiscali per un’altra star italiana:. La ricca ereditiera, che si è riciclata come cantante e influencer, è finita nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna che le ha contestato di averuna cifra superiore aldirelativamente ai redditi percepiti per la sua attività di influencer. L’accusa ad: non dichiarati oltre 1diDopo aver colpito altri due noti influencer, cioè Gianluca Vacchi e Luis Sal, la scure delsi abbatte anche su. Come riferito dal Corriere di Bologna, dopo una verifica fiscale effettuata sulla Deseons ent.