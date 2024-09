Ecco come abbiamo eliminato Nasrallah | il video dell' Idf fa il giro del mondo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Il capo di Stato maggiore'esercito israeliano (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, dopo l'assassinio del capo del terrorismo Hezbollah Hassan, ha dichiarato che Israele raggiungerà chiunque minacci il Paese e i suoi cittadini. "Questa non è la fine degli strumenti nella cassetta degli attrezzi. Il messaggio per chiunque minacci i cittadinio Stato di Israele è semplice: sapremoraggiungerlo", ha dichiarato Halevi.Clicca qui eil'operazione che ha portato all'eliminazione diA quanto pare Israele è determinato nel portare avanti l'offensiva contro i nemici giuratio Stato ebraico. Il prossimo obiettivo di fatto è Sinwar, il nuovo leader di Hamas. Molto probabilmente le incursioni su Gaza aumenteranno nei prossimi giorni e la tattica usata contropotrebbe essere ripetuta anche per stanare Sinwar.