Ballando con le stelle Selvaggia stregata da Anna Lou | quella battuta su papà e mamma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Partenza inaspettata perLou Castoldi nella prima puntata dicon le2024. La 23enne, figlia di Asia Argento e Morgan, ha conquistatoLucarelli, la giurata notoriamente severa del programma di Raiuno. I telespettatori si aspettavano scintille tra le due, considerando il passato turbolento di Morgan con la giurata, ma il debutto della giovane deejay ha ribaltato ogni previsione.Lou, che balla in coppia con il debuttante Nikita, ha mostrato uno stile autentico che ha impressionato Lucarelli. “Mi sei sembrata l’unica normale, con i tatuaggi e i piercing L’unica che non parla di sé in terza persona tra i concorrenti”, ha commentato la giurata, sottolineando un’inaspettata simpatia nei confronti della figlia d’arte.