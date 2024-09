All’Arena Flegrea sabato 5 ottobre il festival Electro Sound

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) La più grande arena all’aperto del sud Italia si trasforma in dancefloor.l’Arenadi Napoli accoglie, ilpromosso e finanziato dal Comune di Napoli – nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica – che viaggia tra sonorità elettroniche, live performance e atmosfere immersive, distribuite su diverse aree. Organizzato dal Noisy Naples Fest, in collaborazione con Drop Eventi e Soul Express Collective, questa prima edizione disarà completamente a ingresso gratuito, previa registrazione sul sito etes.it. La line up delcomprende artisti come Simone De Kunovich, Pellegrino, Fabiana Martone, Geju, Rey&Kjavic, Oceanvs Orientalis, Baffone, Bruno Belissimo, Domgreek, Psyché e il gruppo Indiemen, che si esibiranno in live session e dj set, a partire dalle ore 17.