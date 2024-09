MotoGP GP Indonesia 2024 Martin | Tempi buoni Quartararo | Bene sul giro secco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Jorgeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del venerdì in pista a Mandalika, dove va in scena il GP d’di: “Ho affrontato la giornata rimanendo concentrato. Nel time attack ero molto vicino a Bastianini, inoltre ieranoe avevo un bel feeling. Con la gomma media mi sono trovato molto, specialmente al secondo run“. “Stiamo percorrendo la strada buona – ha invece dichiarato un ottimista Fabio– In mattinata le novità che ho provato sono andate male, mentre nel pomeriggio ho avuto una gomma media che non funzionava. Il passo gara però è buono e anche sulnon siamo messi male“. Il francese della Yamaha ha poi parlato della moto: “A inizio stagione andava molto forte sul rettilineo, ma per migliorare la prestazione abbiamo dovuto fare dei passi indietro.