Serie C Girone C | c’è un nuovo padrone il Monopoli | RISULTATI e CLASSIFICA

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Benevento era a caccia della quarta vittoria consecutiva ma trova la seconda sconfitta che la costringe ad abbandonare la vetta della. Giocare sul campo delè sempre cosa complicata e il Benevento lo fa in maniera accorta. Si propone poco, ma rischia ancor meno, la sensazione evidente è che il punto gli stia benissimo e, probabilmente sarebbe finita così, a reti bianche, se al minuto 80 Viteritti non si fosse inventato, dopo un corner, la giocata che vale l’ 1-0 finale e la vetta dellaper i biancoverdi. Non serve a nulla la rabbiosa reazione finale dei giallorossi. Nel pomeriggio era finita in parità (1-1) tra Juventus Next Gen e Picerno, con gli ospiti a pareggiare al 59° con Energe il vantaggio dei giovani torinesi che erano andati avanti in avvio di ripresa con Cudrig.