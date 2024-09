Se vinco? Ecco cosa faccio il giorno dopo | Jannik Sinner manda i tifosi in tilt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)è partito col piede giusto al torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 1 al mondo ha superato, non senza difficoltà, il cileno Nicolas Jarry in tre set: 4-6, 6-3, 6-1 in 1 ora e 56 minuti. Un avvio lento per il numero 1 al mondo, che soffre l'ottimo servizio di Jarry, pur provando a rimanere in corsa portandosi sul 5-4 per l'avversario. Nel secondo setparte forte pareggiando la sfida mentre nel terzo e decisivo prima subisce il gioco del cileno, reagisce e chiude la sfida. Con la vittoria in tasca, il pensiero diè tutto per zia Margith, la sorella della mamma venuta a mancare recentemente.la dedica degli Us Open, ha rivolto un bacio al cielo rivolto proprio alla zia. Agli ottavisfiderà uno tra Wawrinka e Safiullin. Di fatto il momento d'oro dila vittoria agli Us Open prosegue e il campione azzurro non ha deluso le aspettative.