Impianti sportivi bloccati Jolo e Viaccia | ora basta

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Siamo arrabbiati, delusi e amareggiati. Una società senza il suo campo sportivo è come una famiglia senza una casa dove stare. E adesso, con l’inizio ufficiale della stagione, dobbiamo affrontare anche una serie di costi per affittare spazi altrove e poter disputare le partite dei vari campionati". E’ un coro praticamente unanime quello diCalcio. Le due società sono tristemente accomunate dal fatto di non per utilizzare i loro, a causa di lavori non ancora conclusi da parte delle ditte che si sono aggiudicate l’appalto pubblico. In entrambi i casi mancano glidi illuminazione, oltre ad altre piccole-grandi cose, che però non rendono utilizzabili e omologabili i campi da calcio.